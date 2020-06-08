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«Яблоко» отказалось голосовать по поправке в конституцию 

BFM.RU и ещё 5 4 часа назад
«Яблоко» отказалось голосовать по поправке в конституцию
Фото: Прайм
Партия «Яблоко» не будет участвовать в голосовании по поправке в конституцию, которое состоится 1 июля. Партия считает внесение таких поправок, инициированных президентом Владимиром Путиным, «разрушением основ конституционного строя страны, российской правовой системы в целом», говорится в заявлении «Яблока».
«Всенародное голосование», назначенное на 1 июля, вовлекает в незаконное мероприятие всех граждан страны, весь российский народ и, тем самым, переносит ответственность на граждан за эти незаконные действия. Вместо демократического социального государства, предусмотренного действующей конституцией, стране незаконно навязывают неправовую номенклатурно-бюрократическую модель мафиозного типа с идеологией демагогического патриотизма», отмечается в заявлении.
Ранее КПРФ сообщила, что не поддержит общероссийское голосование по поправке в конституцию. По словам коммунистов, «поправки не меняют сути Основного закона, по которому Россию принуждали жить четверть века». Кроме того изменения в конституцию не могут приниматься «впопыхах», а голосование организуется «по юридически сомнительной процедуре».
Поправка в конституцию позоляет действующему президенту Владимиру Путину вновь участвовать в выборах главы государства.
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Комментарии
Другое , Владимир Путин , Партия "Яблоко" , КПРФ
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