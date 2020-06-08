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Музей Победы готов открыться в День памяти и скорби 

Вести Подмосковья и ещё 4 1 час назад
Музей Победы готов открыться в День памяти и скорби
Фото: Вести Подмосковья
Музей Победы подал в Роспотребнадзор прошение о согласии открыть главное здание 22 июня, чтобы принять представителей патриотических организаций. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе музея.
«Свеча Памяти», ради которой хотят открыть музей в День памяти и скорби, является традиционной акцией, во время которой десятки тысяч москвичей и гостей города приходят в музей почтить память жертв Великой Отечественной войны.
В этом году из-за пандемии не получится организовать акцию в традиционном формате. Однако Музей Победы готов выполнить все необходимые противоэпидемиологические требования и провести торжественную церемонию в текущих условиях — с очным присутствием представителей патриотических организаций.
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