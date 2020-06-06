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Иммунолог назвал причину заражения коронавирусом «нулевого пациента» 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 3 часа назад
Названа причина заражения COVID-19 «нулевого пациента»
Фото: Национальная Служба Новостей
Главный врач больницы №71 города Москвы и телеведущий Александр Мясников указал на ранее не названную причину заражения коронавирусом — стресс. Об медик заявил в эфире телеканала «Россия 1». «Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет», — цитирует Мясникова Lenta.ru. Заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Суслов в эфире НСН согласился с тем, что нужно избегать стрессов, чтобы не ослабить иммунитет. К параду Победы допустят военных с иммунитетом к COVID-19 «Стресс, конечно, способствует распространению коронавируса, потому что иммунитет ослабляется. Допустим, на одной пылинке тысячи вирусных частиц попали в организм. Если человек здоров, они будут для человека незаметны. Именно иммунитет защищает человека, который бессимптомно переносит коронавирус. Защитных механизмов достаточно много. Когда болезнь развивается, в ход идет адаптивный иммунитет. Врожденный иммунитет сосуществует и справляется с огромным количеством в том числе вирусных инфекций. Если организм ослаблен, это — та лазейка, через которую вирус проникает в организм. Это исключительно важно для понимания, как распространяется вирус. Действительно, может быть, где-то в Китае нулевым пациентом мог стать человек с ослабленным иммунитетом», — заявил эксперт. Он порекомендовал укреплять врожденный иммунитет противовирусными препаратами и, по возможности, избегать стрессов — эмоциональных и сильных физических нагрузок в период пандемии коронавируса. Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал НСН, как употребление алкоголя влияет на иммунитет для коронавируса. «Алкоголь действительно токсическим образом влияет на организм и иммунную систему. Работоспособность после употребления алкоголя у человека восстанавливается не быстро: физическая — 48 часов, а умственная — 72. Это общеизвестный факт о влиянии алкоголя на иммунитет. На этом фоне цепляется различная инфекция — пневмония, бронхит, простуда. Поэтому, данная рекомендация очень правильная и своевременная», — сообщил Александр Ковтун.
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Другое , Александр Ковтун , Александр Мясников , Lenta.ru , Москва
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