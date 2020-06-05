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Вышла вторая часть саундтрека Half-Life: Alyx 

CyberSport.ru и ещё 2 2 часа назад
Компания Valve выпустила саундтрек второй главы Half-Life: Alyx. В него вошли шесть треков, которые написал композитор Майк Мораски. Композиции доступны в Deezer, Spotify, Apple Music и во «ВКонтакте».
Всего разработчики выпустят 11 частей саундтрека игры. Они будут опубликованы в течение нескольких месяцев. При покупке OST в Steam он сам будет обновляться при выходе новых глав. По словам разработчиков, «саундтрек развивается и сочетает в себе индустриальные, электронные, экспериментальные и оркестровые кинематографические фрагменты, чередуя абстрактные окружения, эмоциональные звуковые пейзажи и призывы к действию».
Half-Life: Alyx вышла 23 марта 2020 года. Игра получила высокие оценки от критиков — ее рейтинг на Metacritic составляет 93 балла из 100, а пользователи поставили ей 9,1 из 10.
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