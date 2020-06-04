Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США принижают роль СССР во Второй мировой войне 

Экспресс газета и ещё 1 13 часов назад
В США принижают роль СССР во Второй мировой войне
Фото: Экспресс газета
В МИД России возмущены попытками США исказить историю Второй мировой войны, а также принизить роль Советского Союза в разгроме нацизма, сообщает ТАСС.
«В канун празднования 9 мая администрация американского президента разместила на своей официальной странице в социальной сети пост с видеозаписью возложения Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ролик подписью «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом», — говорится в заявлении.
Россия удивлена, что Вашингтон продолжает искажать историю, к тому же продолжает голосовать против резолюции ООН, которая осуждает героизацию нацизма.
«По мнению американских представителей, прославление нацизма и любых других человеконенавистнических идей является реализацией права на свободу выражения мнения и собраний, — говорится в заявлении.
Ранее «Экспресс газета» писала, что у российского посольства в Киеве отнимают землю.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Экспресс газета: последние новости
Какой сегодня праздник: 5 июня 2020 года Какой сегодня праздник: 5 июня 2020 года «Жених» Волочковой отстоял от разграбления ресторан «Пушкин» во время протестов в США «Жених» Волочковой отстоял от разграбления ресторан «Пушкин» во время протестов в США Жена Прилучного вывалила грудь перед продюсером Жена Прилучного вывалила грудь перед продюсером
Комментарии
Другое , СССР , МИД , ООН , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смерти и разрушения»: Захарова о политике США
«Смерти и разрушения»: Захарова о политике США
На акции протеста в Нью-Йорке объявился человек-паук
На акции протеста в Нью-Йорке объявился человек-паук
США обвинили Россию в спонсировании беспорядков
США обвинили Россию в спонсировании беспорядков
Убивший мать россиянин описал расправу в дневнике
Убивший мать россиянин описал расправу в дневнике
Оценен риск заразиться коронавирусом в больнице
Оценен риск заразиться коронавирусом в больнице
Видео
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
00:13
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
01:16
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
Происшествия
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
00:30
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
Общество
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
02:15
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
Происшествия
Механический паук из Lada Priora попал на видео
00:42
Механический паук из Lada Priora попал на видео
Общество
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
04:09
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
Общество
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
01:34
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
Происшествия
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
02:42
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
Происшествия
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия Криминал
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение