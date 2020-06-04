В США принижают роль СССР во Второй мировой войне 

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МИД России возмущены попытками США исказить историю Второй мировой войны, а также принизить роль Советского Союза в разгроме нацизма, сообщает ТАСС.

«В канун празднования 9 мая администрация американского президента разместила на своей официальной странице в социальной сети пост с видеозаписью возложения Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ролик подписью «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом», — говорится в заявлении.

Россия удивлена, что Вашингтон продолжает искажать историю, к тому же продолжает голосовать против резолюции ООН , которая осуждает героизацию нацизма.

«По мнению американских представителей, прославление нацизма и любых других человеконенавистнических идей является реализацией права на свободу выражения мнения и собраний, — говорится в заявлении.

Ранее «Экспресс газета» писала, что у российского посольства в Киеве отнимают землю.