В доме Клуни появился нормальный туалет 

Весенние дожди и разливы рек во многих регионах Великобритании вызвали сильные наводнения. Одним из наиболее пострадавших стал Беркшир. Именно в этом историческом церемониальном графстве на юге страны, как на грех, находится один из домов Джорджа Клуни и его жены Амаль. Стоит особняк XVII века на острове посреди реки Темзы и особенно уязвим в период стихийных бедствий. Нынешний природный катаклизм — уже не первое неприятное событие, связанное с этой недвижимостью. Однако недавнее наводнение не стало, что называется, последней каплей, которая переполнила чашу терпения хозяев. Поразмыслив, они отказались от продажи имения.

По признанию Клуни, дом был приобретен для «секретных целей». В деревушке они могли принимать гостей без повышенного внимания туристов и папарацци. С назойливостью непрошеных гостей знаменитостям приходится мириться у своей виллы на озере Комо.

В 2016 году Джордж и Амалия заплатили 12 млн ф. ст., после чего, получив разрешение местного совета, занялись реконструкцией на свой вкус. В частности, в постройке появились современные туалеты. К сожалению, смету пришлось изрядно увеличить — вода нанесла дому и участку серьезный урон. Продлились и сроки работ — они заняли целых полтора года. Только на днях актер рассказал, что они наконец завершены.