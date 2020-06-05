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Билл Гейтс объяснил, почему не опровергает слухи о чипировании 

Аргументы Недели и ещё 29 1 час назад
Билл Гейтс объяснил, почему не опровергает слухи о чипировании
Фото: Аргументы Недели
Билл Гейтс прокомментировал слухи о том, что он якобы причастен к заговору по глобальному чипированию людей. Предприниматель объяснил, почему не спешит опровергать эту информацию.
В Сети после начала пандемии коронавируса появились домыслы о том, что болезнь якобы появилась не просто так, а вакцина от нее нужна для массового чипирования людей и установления глобальной слежки.
Гейтс заявил, что не спешит опровергать информацию, потому что она слишком глупая. «Я никогда не занимался микрочипами. Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико», — заявил предприниматель.
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