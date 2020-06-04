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В Москве сильный ветер повалил около десяти деревьев 

ТАСС 45 минут назад
В Москве сильный ветер повалил около десяти деревьев
Фото: РИА Новости
Около десятка деревьев повалил сильный ветер в Москве в четверг, несколько из них упали на дорогу. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Из-за непогоды с сильным ветром в Москве повалено порядка десяти деревьев. Несколько из них упали на проезжую часть, что привело к затруднению движения автотранспорта", — сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-служба столичного главка МЧС РФ распространила экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Москве, которое продлится до конца суток четверга.
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