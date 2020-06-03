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В Чечне почти 100 тыс. человек остались без света из-за аварии 

ТАСС и ещё 10 20 часов назад
В Чечне почти 100 тыс. человек остались без света из-за аварии
Фото: News.ru
ГРОЗНЫЙ, 3 июня. /ТАСС/. Почти 100 тыс. человек остались без электричества в Ачхой-Мартановском районе Чечни из-за аварии на подстанции. Об этом сообщили в Ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.
"Отключился транзит ВЛ 110 кВ Плиево — Самашки — ГРП-110. Обесточены: ПС 110 кВ Самашки; ТП — 567. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Ачхой-Мартановском районе (около 97 800 человек). Мощность отключенных потребителей — 25 МВт", — говорится в сообщении.
В Чеченской Республике в настоящее время сильный ветер. По данным регионального управления МЧС, до конца суток 3 июня, а также ночью и утром 4 июня на территории Чеченской Республики ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Возможны повреждения линий электропередачи и отключение электроэнергии.
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Другое , ИТАР-ТАСС , Чеченская Республика
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