В амфибиях сокрыта тайна здоровья человека 

Все чаще ученые, изучающие лягушек, находят необычных особей. Причем далеко не всегда это результат плохой экологии. Но что именно тому причиной? Что лягушки могут рассказать о нас самих? Об этом и не только в интервью с заведующим лабораторией функциональной экологии наземных животных Института экологии растений и животных УрО РАН , доктором биологических наук, больше 50 лет изучающим лягушек, Владимиром Вершининым

Владимир Леонидович, пару лет назад СМИ на Урале писали о лягушке, которую вы нашли под Красноуральском , тельце у нее было будто из целлофана, даже внутренние органы видны. И все с ходу подумали: ну понятное дело — мутант, предприятия на Урале всю природу загубили.

Владимир Вершинин: Вот как раз в этом случае промышленники были ни при чем. Это оказался альбинос, что в природе бывает не так уж и редко. И это допустимая аномалия в развитии, обусловленная мутацией. Мутации в живой природе происходят постоянно. Без них невозможен эволюционный процесс.

А лягушки с десятью конечностями, не так давно обнаруженные в США , тоже норма?

Владимир Вершинин: И тут, как ни странно, виной не человек. В результате исследования выяснилась почти «детективная история». Оказалось, один из паразитов внедрился как раз в ту часть головастика, где идет формирование конечностей. Зачем паразиту это нужно? Чтобы лягушка как можно скорее попала в клюв к цапле, например. Иными словами, к тому самому конечному хозяину, в котором этот паразит размножается.

В таком случае, как понять, что аномалии возникли из-за вмешательства нас, людей?

Владимир Вершинин: Понимаете, всякий раз это очень индивидуально. Вот вы обращали внимание когда-нибудь, какого цвета глаза у лягушки?

Если честно, нет.

Владимир Вершинин: А вы приглядитесь, они у нее золотистые. Но в совокупности с отдельными факторами трансформации окружающей среды у лягушек могут быть абсолютно черные глаза. И если в каком-то месте встречаешь не одну, а несколько особей с черными бездонными зрачками, это может говорить, что со средой, в которой они обитают, явно не все в порядке. Мы же в последнее время столько бед в природе натворили. Загнали, например, почти все малые реки в городах в трубы под землю, сливаем в эти трубы неведомо что. А где бедолагам лягушкам жить? Они ведь в большинстве своем любят чистую воду.

Владимир Леонидович, а какое самое важное открытие вы для себя сделали, изучая лягушек?

Владимир Вершинин: На самом деле открытий много. У человека ведь общий с лягушками план строения, мы очень похожи. В последнее время мы все чаще обнаруживаем в природе лягушек с половыми отклонениями. Один из вариантов таких патологий, когда у самца в семенниках появляются женские половые клетки вместо сперматозоидов. Если в популяции растет доля самок, для лягушачьего сообщества это даже благо. Когда же особь становится обоеполой или имеет аномалии генеративных органов — это патология. Если проводить аналогию с людьми, то картина вырисовывается противоположная: сегодня ученые с тревогой отмечают, за последние полвека увеличилось число бесплодных пар. А причины физиологических отклонений лягушек и человека часто имеют одну природу. Это среда, в которой все мы живем. А именно обилие органических загрязнений в природе, продуктов переработки углеводородов. Они попадают в атмосферу, в почву, в воду, в пищу. Доказано, что, имея накопительный эффект, они влияют на способность мужчин и женщин иметь детей. То, что нам нужно беречь среду, в которой живем, наглядно всему миру доказала и пандемия коронавируса. Оказалось, что если случается что-то глобально страшное, то бежать нам от этого «монстра» некуда, уж очень на маленькой планете все мы живем. И мы, ученые, давно это поняли, изучая амфибий. Знаете, есть в Екатеринбурге небольшие прудики, где еще каких-то 20 лет назад можно было встретить по три вида амфибий, а сегодня — ни одного. Тихо, незаметно, и перестали квакать лягушки. Человек на самом деле тоже очень хрупкое и уязвимое создание. Не нужно об этом забывать…