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Шеф полиции Лос-Анджелеса извинился за слова о грабителях и Флойде 

News.ru 1 час назад
Шеф полиции Лос-Анджелеса извинился за слова о грабителях и Флойде
Фото: News.ru
Шеф полиции Лос-Анджелеса Мишель Мур принёс извинения за слова об ответственности грабителей за смерть Джорджа Флойда. На самом деле полицейский имел в виду, что мародёры пользуются этой смертью в своих целях.
Мур не собирается извиняться перед теми, кто действительно учиняет насилие и разрушения, пишет газета Los Angeles Times.
Я неправильно выразился, когда сказал, что его кровь на их руках, — уточнил полицейский свою позицию.
После того, как Мур в запале высказался о том, что грабители несут такую же ответственность за смерть Флойда, как и полицейские, некоторые активисты стаи требовать его отставки. Сейчас в городе задержаны беспорядки более 2,7 тыс. человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция Лос-Анджелеса объявила, что все собрания в центре города являются незаконными на фоне акций протеста американских граждан, возмущённых смертью Джорджа Флойда от рук полицейского. В полиции заявили, что в случае если протестующие не уйдут с городских улиц, они будут арестованы.
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Другое , Лос-Анджелес
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