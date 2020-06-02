В Генконсульство РФ в Хьюстоне не поступали данные об инцидентах с россиянами 

Генконсульство РФ в Хьюстоне (штат Техас) не получало информации о том, что кто-либо из россиян пострадал при беспорядках, прокатившихся по многим городам после трагедии в Миннеаполисе , где афроамериканец погиб при задержании его полицией. Об этом ТАСС сообщили во вторник в российском диппредставительстве.

"Генконсульство внимательно следит за ситуацией, — отметил собеседник агентства. — Какой-либо информации о пострадавших в ходе беспорядков соотечественниках не поступало".

Ранее во вторник губернатор штата Техас Грег Эбботт на пресс-конференции, транслировавшейся телекомпанией CNN, сообщил, что власти штата уже направили на усиление полиции около 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов и властям штата для обеспечения безопасности не требуются войска. "Мы не будем обращаться с запросом о направлении военнослужащих, — заявил он. — Мы знаем, что жители Техаса могут позаботиться о Техасе". При этом он подчеркнул, что у властей штата "имеется достаточно ресурсов, которые предоставлены в распоряжение департамента общественной безопасности штата".

Он добавил, что к нему не поступало запроса о направлении в Вашингтон подразделений национальной гвардии штата и он не ожидает поступления такого запроса.