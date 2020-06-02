Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Генконсульство РФ в Хьюстоне не поступали данные об инцидентах с россиянами 

ТАСС 1 час назад
Генконсульство РФ в Хьюстоне (штат Техас) не получало информации о том, что кто-либо из россиян пострадал при беспорядках, прокатившихся по многим городам после трагедии в Миннеаполисе, где афроамериканец погиб при задержании его полицией. Об этом ТАСС сообщили во вторник в российском диппредставительстве.
"Генконсульство внимательно следит за ситуацией, — отметил собеседник агентства. — Какой-либо информации о пострадавших в ходе беспорядков соотечественниках не поступало".
Ранее во вторник губернатор штата Техас Грег Эбботт на пресс-конференции, транслировавшейся телекомпанией CNN, сообщил, что власти штата уже направили на усиление полиции около 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов и властям штата для обеспечения безопасности не требуются войска. "Мы не будем обращаться с запросом о направлении военнослужащих, — заявил он. — Мы знаем, что жители Техаса могут позаботиться о Техасе". При этом он подчеркнул, что у властей штата "имеется достаточно ресурсов, которые предоставлены в распоряжение департамента общественной безопасности штата".
Он добавил, что к нему не поступало запроса о направлении в Вашингтон подразделений национальной гвардии штата и он не ожидает поступления такого запроса.
Видео дня. Билан, Басков и Тодоренко получат деньги от государства
ТАСС: последние новости
В Кировской области продлили режим самоизоляции до 22 июня В Кировской области продлили режим самоизоляции до 22 июня В "Яндекс.Маркете" рассказали, какие товары чаще всего обсуждали пользователи за 20 лет В "Яндекс.Маркете" рассказали, какие товары чаще всего обсуждали пользователи за 20 лет Хуснуллин поручил повторно просчитать показатели маршрута Европа - Западный Китай Хуснуллин поручил повторно просчитать показатели маршрута Европа - Западный Китай
Комментарии
Другое , МВД , Миннеаполис
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Богомолов взорвал сеть фото обнаженной женщины
Богомолов взорвал сеть фото обнаженной женщины
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Борис Невзоров рассказал о судьбе убийц его жены
Борис Невзоров рассказал о судьбе убийц его жены
Видео
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
01:00
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
00:21
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
00:21
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
01:00
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
Танец двух дельфинов попал на видео
01:00
Танец двух дельфинов попал на видео
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
01:41
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
00:19
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
Происшествия
Названы сроки окончания кризиса в России
00:22
Названы сроки окончания кризиса в России
Общество
«Жестокое обращение»: в МИД РФ обрушились на США
01:17
«Жестокое обращение»: в МИД РФ обрушились на США
Политика США
Захарова указала на «международное лицемерие» США
01:00
Захарова указала на «международное лицемерие» США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение