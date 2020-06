«Ешь богатых!»: расовые протесты в США превращаются в классовый бунт 

Рассказать о протестах в США без подробностей довольно просто. Смерть афроамериканца от рук полицейского спровоцировала очередную волну расовых протестов, которые переросли в массовые беспорядки и мародерство, напоминающие классовый бунт против капитализма. Однако рафинированное описание не способно отразить все нюансы кризиса. Например, вот запись, сделанная во время шествия на одной из центральных улиц Беверли Хиллз и опубликованная на платформе Redfish.

"Eat the rich!"-chants heard in Beverly Hills as protesters took to the streets there. pic.twitter.com/qhQP5Cnt3x

— redfish (@redfishstream) May 31, 2020

Подтвердить подлинность видео не представляется возможным — нельзя исключать, что на этой конкретной демонстрации ничего подобного не кричали. Тем не менее, сам лозунг «Eat the rich!» — восходящий к антикапиталистической песне Aerosmith под таким же названием — замечали в других местах Business Insider и другие издания. В частности, фраза была написана красным баллончиком на белоснежном Mercedes-Benz, стоящем посреди разрушенного автосалона в Окленде.

Лозунг о метафорическом поедании богатых отражает классовую составляющую кризиса, подогреваемого взлетевшей из-за пандемии безработицей, но расовый фактор остается не менее важен. В соцсетях распространяются видео, на которых протестующие требуют от полицейских, чтобы те встали на колени в знак солидарности с активистами — и зачастую у них получается.

Большинство подобных ситуаций заканчиваются объятиями полицейских и протестующих, но в соцсетях появляются и ролики, на которых мускулистые черные мужчины заставляют белых прохожих целовать им ботинки. Подлинность видео под вопросом — не исключено, что это устаревшие записи акций правоэкстремистской организации Sicarii, проходивших в 2018 году.

При этом следует понимать, что протестуют не только чернокожие, а мародерствуют не только и не столько протестующие. Как пишут пользователи соцсетей, грабить магазины иногда приезжают люди «на машинах за 100 тысяч» долларов. Рассказывает блогер Дмитрий Тимошихин, который прошлой ночью вел трансляцию с американских улиц в Instagram.

«Четвертая ночь беспорядков, вторая ночь бесконтрольного мародерства. Проезжали у машин, не самых плохих между прочим, багажники забиты коробками с вещами, ботинками. *сирена* *выстрел* Это полный трэш! Полиции вообще нет, вот что они там пронеслись я не понимаю для чего и куда, здесь давно уже нужно было вводить национальную гвардию».

На улицы американских городов уже выведено более 18 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США — теперь они пытаются поддерживать порядок. О том, как протесты и бунты сказались на жизни простых американцев, Business FM рассказали три жительницы США.

Жительница Лос-Анджелеса Юлия говорит, что из-за погромов в районе, где она живет, невозможно купить даже воду.

«Последние три дня мы живем в такой маленькой войне. В субботу громили район с четырех дня до примерно двух ночи. Нацгвардии пока еще не было, разгромили практически каждый бизнес. Все горело, все бежали, взорвали несколько ресторанов. До такой степени все это, что не открыт ни один магазин на улице. Мелроз, на которой я живу сравним с Покровкой, только она больше в два-три раза больше. Ни одного бизнеса, ни одного ресторана, ни одного кафе, бара — все заколочено. В воскресенье ввели войска, позволили людям выйти на улицу. Все наши соседи выходили и помогали им убираться, потому что мы знаем многих владельцев этих бизнесов. Люди плакали. Уже в понедельник все забаррикадировали полностью, все закрыто, там негде купить воды и продуктов. Сегодня я буду выезжать совершенно в другой район, чтобы просто закупиться едой».

Жительница Нью-Йорка Ксения подчеркивает, что есть опасения всплеска заражения COVID-19.

«Ситуация в Нью-Йорке напряженная, поскольку все еще не отменили карантин, который тут и так не строго соблюдали, и прирост новых случаев заболевания COVID-19 не прекратился. Но теперь начались шествия, а потом и беспорядки, связанные с Black Lives Movement. Есть опасения, что может быть новый всплеск заболеваемости, и карантин придется продлить помимо всего прочего. Более того, вчера пришло уведомление о введении комендантского часа с 11 вечера до пяти утра, но новые ночные погромы привели к тому, что с сегодняшнего дня комендантский час будет уже с восьми вечера».

Комментирует жительница Чикаго Татьяна.

«В Бостоне была пару дней назад, и там было все довольно-таки спокойно. В Чикаго все намного более напряженно — там у них комендантский час, и метро прервали на некоторое время в центр продолжает не ездить, и мои друзья, которые живут и работают в даунтауне — у них там тяжело».

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от интенсивности протестов и масштабов мародерства в ближайшие дни. Пока многие губернаторы, особенно в демократических штатах, дают американцам выпустить пар, не предпринимая решительных действий по подавлению беспорядков.