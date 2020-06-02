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«Меня колбасит всего»: Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина 

News.ru и ещё 7 20 часов назад
«Меня колбасит всего»: Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Фото: News.ru
Народный артист России Евгений Миронов оценил видеоролик-пародию Максима Галкина, в котором юморист высмеял решение мэра Собянина о прогулочном режиме в столице. Он назвал этот выпад в сторону властей неимоверной «глупостью» и предположил, что Галкин на волне хайпа решил «набрать себе очков».
Миронов напомнил, что в стране нет политической сатиры, однако Собянин, по его мнению, не заслужил такого отношения. Артист заявил, что во многом благодаря введённым им мерам «там, наверху, серьёзно отнеслись к этой проблеме».
Ну неужели на волне такого хайпа, злости по отношению к Собянину очень талантливый артист вздумал набрать себе очков или подписчиков, ну и на волне того, что в стране нет политической сатиры, воспользоваться очень сложным моментом, — заявил Миронов на своей странице в Instagram.
Он подчеркнул, что собянинские решения позволили избежать большого числа жертв, передаёт «Царьград».
После публикации поста подписчики Миронова буквально взорвались возмущением. Они назвали заявление артиста «позорным прогибом» перед властями.
Предполагалось, что актёр такого уровня не продаётся за государственные деньги. Позор так бездарно и тупо прогибаться, — написал один из пользователей.
В своём видеоролике Галкин исполнил роли сразу двух политиков: президента России и мэра Москвы. В итоге совещания «Путин» и «Собянин» договорились назвать столичное нововведение «График, чтобы свободно подышать через день». Пользователи Instagram посмотрели пародию более 1,4 млн раз, писал NEWS.ru.
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Другое , Евгений Миронов , Максим Галкин , Царьград ТВ
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