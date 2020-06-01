Не патриотично: Бородина заявила, что отдых в Турции лучше, чем в Крыму 

Ксения Бородина поразила поклонников недостатком патриотизма. Отвечая на вопросы в сториз, она дала понять, что крымские курорты ее не прельщают, даже если границы в этом году не откроют.

В качестве примера звезда привела интерьер какой-то виллы в Яхте.

«Вы знаете, пусть Крым на меня не обижается… Но… Цена — качество… 60 тысяч в сутки за такое? Может, это, конечно, непатриотично, но в Турции за такое в сутки можно такой крутой дом снять», — порассуждала бессменная ведущая «Дома-2».

Также Бородина похвасталась знанием иностранных языков. Судя по ее ответу, Ксения знает целых три: английский, итальянский и испанский (учила в школе).

И если в ее знании итальянского фанаты не сомневаются (все-таки отчим Ксюши — итальянский бизнесмен, и в юности девочка часто бывала на Апеннинах), то с английским не все так радужно. Внимательные читатели замечали, что телеведущая делает ошибки в английских предложениях. Впрочем, их можно списать на опечатки — ведь даже в русских словах «Бородуля» иногда ошибается.