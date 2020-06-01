Польша закончила первый этап постройки «антироссийского» судоходного канала 

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Первый этап строительства судоходного канала на Балтийской косе в Польше завершён, передаёт 1 июня РБК.

Комментируя ситуацию со строительством канала, польский министр экономики морского и внутреннего водного транспорта Марок Грубарчык заявил: земляные работы завершены, готов и пирс для стоянки.

Следующий этап, к которому уже приступили участники проекта — постройка молов (восточного, северного и западного) и двух мостовых опор. Свыше полусотни компаний принимают участие в этих работах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый судоходный канал понадобился полякам, чтобы не заходить в российские воды. Канал рассчитывают запустить в эксплуатацию через два года.