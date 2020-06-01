Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Польша закончила первый этап постройки «антироссийского» судоходного канала 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Первый этап строительства судоходного канала на Балтийской косе в Польше завершён, передаёт 1 июня РБК.
Комментируя ситуацию со строительством канала, польский министр экономики морского и внутреннего водного транспорта Марок Грубарчык заявил: земляные работы завершены, готов и пирс для стоянки.
Следующий этап, к которому уже приступили участники проекта — постройка молов (восточного, северного и западного) и двух мостовых опор. Свыше полусотни компаний принимают участие в этих работах.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый судоходный канал понадобился полякам, чтобы не заходить в российские воды. Канал рассчитывают запустить в эксплуатацию через два года.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
ИА Regnum: последние новости
В Свердловской области от COVID-19 умер ещё один человек В Свердловской области от COVID-19 умер ещё один человек В Карачаево-Черкесии поздравили с Днем защиты детей пациентов с COVID-19 В Карачаево-Черкесии поздравили с Днем защиты детей пациентов с COVID-19 В Севастополе начали тестировать на коронавирус при въезде в город В Севастополе начали тестировать на коронавирус при въезде в город
Другое , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
На МКС пролилась кровь
На МКС пролилась кровь
«Коронавирус — это лишь верхушка айсберга»
«Коронавирус — это лишь верхушка айсберга»
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
Видео
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
00:24
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
01:53
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
00:54
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
00:25
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
00:23
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
00:50
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
Армия Войска
Раскрыто условие отдыха в Крыму
00:58
Раскрыто условие отдыха в Крыму
Общество
Путин обратился к россиянам
02:05
Путин обратился к россиянам
Политика
Американцы встали на колени
00:30
Американцы встали на колени
В мире
Россиян ждет еще один выходной
02:05
Россиян ждет еще один выходной
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение