Россияне прокомментировали ситуацию с иском к Ислямову 

62% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, сомневаются в том, что юристам госкомпании «Крымэнерго» удастся взыскать более миллиарда рублей с бывшего вице-премьера полуострова Ленура Ислямова за энергетическую блокаду в 2015 году.

«Боюсь, он слишком влиятельный человек», — ответили они.

25% опрошенных рассчитывают на то, что время все расставит по своим местам.

13% респондентов верят в то, что Крыму удастся взыскать денежные средства, поскольку, по их мнению, вина Ислямова очевидна.

"Ситуация получила широкую огласку уже очень давно", — подчеркнули участники.

В опросе приняли участие 5556 человек.

Юристы госкомпании «Крымэнерго» предъявили иск бывшему вице-премьеру полуострова Ленуру Ислямову с требованием компенсировать убытки, связанные энергетической блокадой в 2015 году, сообщает ТАСС. Сумма требований — более 1 миллиарда рублей.

По данным агентства, в апреле 2020 года в Верховный суд Крыма поступило уголовное дело, в рамках которого Ислямов обвиняется в нескольких тяжких преступлениях: в частности, в создании бандформирования, в призывах к дестабилизации ситуации на территории РФ, а также в организации энергетической блокады в 2015 году. Потерпевшими по делу проходят девять компаний.