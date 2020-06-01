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Учреждения культуры в Подмосковье возвращаются к работе 

РИАМО 53 минуты назад
Учреждения культуры в Подмосковье возвращаются к работе
Фото: РИАМО
С приходом лета в Подмосковье начинается поэтапное открытие учреждений культуры, также парковые зоны при музеях открываются для индивидуальных и семейных прогулок, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
«С понедельника мы начинаем постепенно открывать учреждения культуры для посетителей. За период самоизоляции мы наблюдали небывалый интерес жителей к чтению: за два месяца количество обращений читателей к ресурсам губернской библиотеки выросло в пять раз», — сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.
Она добавила, что в понедельник библиотеки в Подмосковье начинают выдавать книги. Выдача будет проводиться по предварительной записи по телефону и на сайтах библиотек. Работа планируется с индивидуальными посетителями при соблюдении всех мер предосторожности.
Для индивидуальных и семейных прогулок открываются парковые зоны при музеях. Параллельно в музеях стартует дезинфекция всех помещений с использованием спецрастворов, нанесение спецразметки, проветривание каждые три часа. Данные меры позволят позаботиться о здоровье как посетителей, так и сотрудников музея.
«Мы планируем запустить автокинотеатры в Одинцове, Пушкине, Истре, Балашихе и Домодедове. Этот формат демонстрации кинофильмов позволит обеспечить безопасный просмотр кино для зрителей Московской области. Конечно, они будут организованы с соблюдением дистанции и безопасности движения автотранспорта», — отметила Харламова.
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