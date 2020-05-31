На портале «Узнай Москву» появился квест по поэзии Пастернака , в ходе которого можно ответить на вопросы о стихах классика, прочитать отрывки его произведений и узнать интересные факты из биографии. Подробности рассказали в Департаменте информационных технологий города.

Квест появился в день 60-летия со дня смерти поэта и прозаика, лауреата Нобелевской премии по литературе Бориса Пастернака. Задания подготовили специалисты дома-музея литератора и портала «Узнай Москву».

— Ответив на вопросы онлайн-викторины, пользователи узнают не только интересные факты из жизни писателя, но и увидят, какое отражение они нашли в его творчестве, — рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма Департамента информационных технологий столицы Сергей Шакрыл

В частности, участники викторины узнают о том, что мама поэта — Розалия Кауфман была виртуозной пианисткой, а музыка для Бориса Пастернака едва не стала призванием. Среди других подробностей жизни и творчества литератора — Урал и зимние прогулки, непростой быт семьи в начале 1930-х годов, жизнь в послереволюционной стране, горькое и трагическое присуждение «Нобелевской премии».

Кроме того, на сайте «Узнай Москву» доступен онлайн-гид по местам столицы, которые неразрывно связаны с Пастернаком. Протяженность маршрута — 11 километров, он включает в себя восемь мест в центре города.

Создатели квеста напоминают, что творческое наследие Бориса Пастернака включает прозу, стихи, переводы, письма и статьи о литературе. В 2005 году вышло первое полное собрание сочинений классика в 11 томах.

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