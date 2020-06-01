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У Елены Воробей выявили коронавирус 

РИА Новости и ещё 13 2 часа назад
У Елены Воробей выявили коронавирус
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом сама артистка заявила в инстаграме.
По словам Воробей, о диагнозе COVID-19 она узнала уже три дня назад, однако не хотела сообщать об этом из-за «глупых страхов».
"Я начинаю эту борьбу. Каких-то таких серьезных симптомов у меня не было, было легкое покашливание, какое-то такое очень глубокое, и, в общем, легкое недомогание", — сказала Воробей в видеообращении к подписчикам.
Ей предстоит обследование по компьютерной томографии, которая покажет, «насколько распространилась эта бацилла».
В России за время пандемии зарегистрировали более 400 тысяч случаев заражения коронавирусом, порядка 4700 пациентов скончались, около 170 тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Другое , Елена Воробей , РИА Новости , Москва
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