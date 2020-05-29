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Джастин Бибер покорил россиян одним матерным словом 

Экспресс газета и ещё 4 3 часа назад
Джастин Бибер покорил россиян одним матерным словом
Фото: Экспресс газета
Певец Джастин Бибер стал близким другом для россиян с помощью всего лишь одного матерного слова, которое появилось в его аккаунте в инстаграме. Причем артист к этому вовсе не стремился, а сего лишь опубликовал фото в поддержку протестов, которые захватили американский город Миннеаполис после убийства темнокожего жителя полицейским.
Бибер, как и многие другие знаменитости, высказался на эту тему, выложив фото, где он сидит на краю плиты на фоне одного из Национальных парков США.
«Никакие жизни не имеют значения, пока черные жизни не имеют значение», — написал канадский артист.
Но вряд ли он ожидал, что этим постом привлечет внимание множества русскоязычных пользователей, которые теперь забрасывают Бибера одобрительными комментариями. Дело в том, что на снимке, размещенном Джастином, можно рассмотреть написанное по-русски крупными буквами слово, которым обычно характеризуют женщину легкого поведения, а также использует его для выражения полноты чувств.
Наши соотечественники решили, что нашли в певце родственную душу, а это фото с Бибером немедленно стало вирусным в Рунете. Многие полагают, что оно очень точно отражает сегодняшнее состояние россиян.
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Комментарии
Другое , Джастин Бибер , Миннеаполис
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