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«Всё, выдохся»: доктор Мясников оценил ситуацию с коронавирусом в России 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Мясников рассказал, как коронавирус в России «выдохся»
Фото: drmyasnikov/facebook.com
Волна заболеваемости коронавирусом в России спадает, инфекция уже «не наделает большой беды», если вирус не мутирует, считает врач и телеведущий Александр Мясников.
Свою позицию доктор аргументировал тем, что у большинства новых выявленных инфицированных болезнь протекает либо без симптомов, либо в лёгкой форме. Однако, подчеркнул врач, это не значит, что ограничительные меры можно снимать — они помогают выиграть время.
"Всё, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго. Вопрос: если вирус так или иначе выдыхается, то чего мы с ним боремся карантином и прочим? Выигрываем время, растягиваем процесс, делаем взлёт кривой более пологим", — написал Мясников в своём Telegram-канале.
Он добавил, что вирус фильтруется через иммунные силы организма и, борясь с ними, теряет свою «былую мощь». То есть каждый раз, попадая в очередной организм, передаётся следующему носителю немного ослабленным.
Как писал NEWS.ru ранее, мир в будущем столкнется с более серьёзной эпидемией, чем коронавирус. Такое мнение высказал главврач одной из московских больниц Александр Мясников. По словам эксперта, новая эпидемия опять начнётся в Китае. До неё две мутации. Болезнь будут переносить животные. Скорее всего, будет высокая летальность.
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Комментарии
Другое , Доктор Мясников , Александр Мясников
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