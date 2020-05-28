Ростуризм: Власти не будут ограничивать зарубежные поездки россиян 

— Мы искусственно сдерживать поездки наших граждан не будем и не собираемся, — подчеркнула Догузова.

Однако есть естественные ограничители. Ростуризм , по ее словам, пока не получал никакой официальной информации от других стран о готовности принимать наших туристов. Также ведомство не получало пояснений, как будет обеспечиваться безопасность приезжих с учетом эпидемиологической обстановки.

По оценке главы Ростуризма, уже имеющаяся информация об открытии тех или иных стран для зарубежных туристов — это, скорее, попытки привлечь к себе внимание, «в чистом виде маркетинг».

— Предпосылок к тому, чтобы кто-то в июне открылся с конкретной датой, я не вижу, — заявила собеседник депутатов.

По словам Догузовой, ее ведомство продолжит контактировать с зарубежными партнерами и следить за ситуацией.

Что касается внутреннего туризма, то решение по открытию того или иного региона для посетителей остается за губернатором, исходя из ситуации, сказала также она. Глава ведомства добавила, что требования к работе гостиниц без медицинской лицензии в период выхода из изоляции уже находятся на стадии согласования с Роспотребнадзором

— Нам хочется как можно быстрее открыть страну для наших граждан… Но нам нужно обеспечить не только отдых, но здоровый и безопасный отдых, — подчеркнула Догузова.