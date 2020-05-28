Детское шоу про распятие Христа и «заслуженную смерть» осудили за жестокость 

Пользователи Twitter осудили за жестокость выпуски детского шоу, публикуемого на YouTube-канале «Церковь Новый Завет Пермь ». В роликах обсуждается история становления христианства как мировой религии, в том числе распятие Иисуса Христа и избиение камнями апостола Павла.

«Когда люди ведут себя очень плохо, когда они не верят в Господа, не живут, как учит нас Библия, они заслуживают смерти. Мы бы с вами, ребятки, тоже заслужили смерти, потому что мы тоже бываем непослушными», — сказала ведущая, представившаяся как тетя Лена в ролике про Пасху. При этом она подчеркнула, что «Господь сильно любит всех своих деток и не хочет нас наказывать». В выпуске, предназначенном для детей, также показывали гвозди и терновый венок, проверяя получаемую от них боль на примере куклы в виде ребенка.

В другом видео ведущая по имени Кристина показала камни, описывая жизнь апостола Павла. «Он ничего плохого не делал, он рассказывал им истину, но они бросали в него эти толстые камни. И обзывали его. И даже плевали в него. Они хотели его убить», — сказала она, поставив пару больших камней на стол.

Юзеры посчитали, что ведущие позволяли себе излишне жестокие высказывания, размышляя о боге и людях. Многие пользователи назвали авторов проекта «мракобесами». Некоторые были более нейтральны в оценках. Так, юзер Tyler_kb заметил, что «вообще книжка жестокая так-то», говоря о Библии. Часть комментаторов призвала направить администрации YouTube жалобу на канал.

Авторы проекта — церковь «Новый Завет» евангельских христиан из Перми. Их вероучение основано на Библии, а в передачах они регулярно цитируют оттуда отрывки. На данный момент ролики, из которых были взяты фрагменты, доступны на YouTube. Ролик про Пасху получил две тысячи дизлайков и 74 лайка.