Маразм крепчает: Власть решила, что если свести людей с ума, то они протестовать не пойдут 

Москве продлили самоизоляцию, пропускной режим и окончательно ввели масочный режим. Мэр столицы Сергей Собянин называет это уже вторым этапом смягчения ограничений по коронавирусу.

«С 1 июня 2020 г. мы начинаем второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки», — смилостивились в мэрии.

Озвученные меры вызвали бурную реакцию в обществе, а фраза «можно, но нельзя» уже не сходит со страниц интернета, вызывая гомерический хохот. Такое впечатление, что нами руководят инопланетяне, которые вообще не в курсе, как живут люди в Москве. В России . Из окон кабинетов и машин этого не понять.

Каршеринг запустили, стройки, где в основном гастарбайтеры трудятся, давно возобновили, в метро «давиться» было можно, теперь гипермаркеты и ярмарки выходного дня открывают. А, например, парикмахерские, работа которых не просто красота и опрятность человека, но еще и вопрос гигиены, опять оставлены напоследок, они чуть ли не рассадником коронавируса объявлены. Хочется уточнить у представителей московской власти адреса, где их, судя по телевизионным картинкам, все-таки стригут, красят и прочее.

И кстати, если с 1 июня еще больше предприятий возобновляют работу, то почему не отменяют пропускной режим? Какой в нем смысл если миллионы людей отправятся на предприятия и в офисы?

Когда на прошлой неделе торжественно было объявлено о новой смягчающей мере — волонтерам разрешили посещать приюты для животных — казалось, что это предел и более странных решений не будет. Но нет.

Казалось бы, «порадовать» москвичей, конечно, должны прогулки. И тут возникает вопрос: когда чиновники мэрии последний раз выходили на улицу или хотя бы выглядывали в окно? Судя по всему, они живут на другой планете либо очень серьезно самоизолировались, и о реальной жизни в Москве ничего не знают. А между тем, индекс самоизоляции 27 мая упал уже до 1,7. Но с другой планеты этого явно не видно.

«С понедельника жители города могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом», порадовали всех власти. Но вот «детские и спортивные площадки пока остаются закрытыми». И это звучит странно. И где тогда дети должны гулять? По тротуарам? Интересно, у того, кто это придумал дети есть? Видимо, в мэрии не в курсе, что уставшие от сидения дома дети уже давно копаются в песочницах, а молодежь играет в волейбол.

Самыми дисциплинированными, как всегда, оказываются пожилые граждане. Но и они, хоть и с опаской, тоже давно выходят на прогулки, тем более, что врачи уже кричат о вреде постоянного домашнего сидения.

И тут вдруг решили, что надо все-таки разрешить прогулки, но ввести для них определенные правила. Более того, объявлено, что «сам „прогулочный режим“ вводится в порядке эксперимента — на две недели, с 1 по 14 июня 2020 г.».

Ну и самая вишенка на торте — мэрии «пришлось установить определенный график прогулок»:

4.1. Заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно — но только до 9.00 утра.

4.2. На обычные прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более 3 раз в неделю — 2 раза в будни и 1 раз в выходной день.

График «прогулочных дней» для жителей каждого дома будет опубликован на MOS.RU, интернет-портале «Яндекс» и в мобильных приложениях», — предупреждает граждан на мэр столицы на странице своего блога.

В общем: «На прогулку становись. На первый-второй рассчитайсь! Шаг вправо, шаг влево — побег!» И да, поскольку режим полностью «масочный», то приготовьте кошельки.

После такого второго этапа о третьем думать страшно и смешно, или страшно смешно, по крайне мере, москвичам.

Политолог Сергей Михеев отмечает в решении московской мэрии два фактора. Объективный, по его мнению, — это объявленное проведение Парада Победы 24 июня и Бессмертного полка 26 июля.

— Видимо, хотят максимально снизить риски в ходе массовых мероприятий, но все равно они будут. Как только об этом объявили, все параноидально-либеральные силы тут же взвились, что власти не берегут народ, хотят провести парад, все заболеют и умрут. Это предсказуемая реакция, но с ней, видимо, приходится считаться. Думаю, к этим датам хотят показать минимальные цифры.

Другой вопрос, насколько эти меры воздействуют на ситуацию. Мне кажется, наши власти сейчас несколько передоверились узким специалистам, вирусологам и другим. А у каждого свой профессиональный перекос.

«СП»: — А субъективный фактор?

— Собянин развил такую бурную деятельность на этом поприще, что есть эффект самовзвода. Они так завелись, что не знают как остановиться. Не хватает чиновникам здравого смысла в подходах. Живут в какой-то своей реальности.

По большому счету все их меры начинают репродуцировать сами себя. У меня такое впечатление, что у него недостаточно квалифицированных людей в окружении, которые могли бы найти золотую середину по поводу того, что нужно, а что не нужно.

Ясно, что есть проблема, но статистика показывает, что (эпидемия — ред.) идет на спад и многие вещи всё больше и больше кажутся бессмысленными, в том числе и потому, что никто их особенно не выполняет. Чем дальше, тем меньше на них обращают внимание. Все эти режимы прогулок и прочее по факту сойдут на нет, потому что никто их соблюдать не будет.

«СП»: — Но ведь грозят за все немалыми штрафами, а у людей и так денег нет.

— Понятно, что обещают штрафовать. Иначе совсем наплюют на всё. Вопрос в том, насколько широко это будет применяться. Миллионами людей штрафы пока не исчисляются. Надеюсь, что здесь выдержат золотую середину, штрафуя лишь самые одиозные случаи. Штрафы есть, но их не сотни тысяч, хотя точной цифры я не знаю.

В реальности десятки тысяч людей уже нарушают режим.

«СП»: — Тогда какой смысл в этих мерах?

— Единственное, на что это влияет, это решение об открытии или нет заведений общественного питания. Или на проведение официальных массовых мероприятий. Что касается бытового поведения, то все меры обнулятся их невыполнением.

Я не злорадствую, но мне кажется, что Собянину и его команде отказало чувство здравого смысла.

Политолог, эксперт ПРИСП Николай Пономарев считает, что в действиях московских властей сложно найти четкую логику.

— Если попытаться обнаружить в ней рациональное зерно, то, помимо конспирологических версий, допустим один вариант.

Власти, с одной стороны, переключают внимания москвичей с назревающего коллапса столичной экономики на проблему избыточных ограничений. Это, конечно, не добавит позитива в адрес мэрии, но хотя бы перенесет дискуссию в более безопасное для властей русло. Сергей Собянин обладает возможностью оперативно устранить все запретительные меры, удовлетворив запрос граждан. Но у мэра нет ресурсов, достаточных для реанимации экономики, в особенности — сферы услуг. Поэтому, с точки зрения власти, пусть лучше его критикуют за проблемы, которые он в состоянии решить.

С другой стороны, мэрия может придерживаться тактики «купи козу». Последняя предполагает создание искусственных препятствий для нормальной жизни граждан. Устранение этих барьеров, с высокой долей вероятности, само по себе вызовет рост позитива среди населения. И даже текущие проблемы покажутся не такими страшными на фоне возможности выйти на улицу без маски или посетить парк, не озираясь по сторонам каждые пять минут.

Впрочем, обе тактики вряд ли принесут желаемый долгосрочный эффект. Их применение позволит лишь ненадолго отсрочить начало политического кризиса.

Даже в рамках этого контекста действия мэрии сложно назвать оправданными. А вероятность их реализации и вовсе близка к нулю. У столичных властей банально не хватает ресурсов, чтобы обеспечить полноценное выполнение своих предписаний.

«СП»: — Почему московские власти так упорно не хотят замечать очевидное — люди сами вышли из самоизоляции?

— Вероятнее всего, столичный градоначальник пытается «делать хорошую мину при плохой игре». Вполне очевидно, что подавляющее большинство москвичей открыто нарушают разнообразные запреты, связанные с распространением эпидемии. Загнать всех по домам можно лишь посредством кампании «административного террора». Но это, как минимум, обрушило бы рейтинги власти. Однако мэр не может открыто признать свое поражение в этой борьбе. И потому он продолжает делать вид, что «ситуация под контролем», принимая решения в рамках логики прежних действий.

Большинство жителей столицы продолжат нарушать предписания мэрии. Власти закроют глаза на большинство случаев, но «для порядка» выпишут несколько тысяч штрафов москвичам, случайно выбранных на роль «козлов отпущения», и закроют несколько сотен магазинов или цехов. Власти столицы действуют по принципу «казаться, а не быть». И именно это вызывает у граждан ощущение абсурдности происходящего.

«СП»: — Почему не отменяют систему пропусков, которая выглядит уже достаточно бессмысленной, учитывая, что все больше людей выходит на работу? А с 1 июня их еще больше будет.

— Вероятнее всего, власти опять же боятся «потерять лицо». Москвичей долгое время уверяли, что в отсутствие пропускной системы улицы будут завалены трупами, а больницы превратятся в склепы. На фоне этого отмена пропусков будет рассматриваться многими как признание того, что ранее столичное руководство «перегнуло палку» в рамках борьбы с эпидемией.

«СП»: — Москвичами уже рассамоизолировались и вряд ли будут обращать внимание на графики и правила. Так что теперь на них облавы устраивать и загонять по домам? Штрафы вводить за право дышать?

— Попытки добиться реального исполнения предписаний мэрии большинством москвичей будут равнозначны для Сергея Собянина политическому самоубийству. Более того, они могут спровоцировать масштабные акции протеста, в рамках которых административные и экономические требования быстро разбавят политические лозунги. Поэтому власти будут скорее имитировать борьбу, периодически привлекая к ответственности отдельных граждан.

«СП»: — Ваш прогноз: чего ждать через две недели — нового ужесточения или прозрения властей?

— Чтобы прогнозировать действия властей, необходимо понимать их логику. Однако представители московского руководства действуют скорее нерационально.

В сложившейся ситуации столичные власти напрямую заинтересованы в том, чтобы как можно скорее снять ограничения и запустить «приостановленные» отрасли экономики. Необходимость этого прекрасно осознают власти других регионов. Например, руководство Крыма обратилось к федеральному центру с просьбой отменить обязательное проведение тестов на коронавирус для туристов и персонала предприятий курортной сферы. Одновременно власти республики добиваются отмены предписания превращать объект размещения в обсерватор в случае выявления зараженного.

Однако команда мэрии придерживаются иной позиции. Я уже отметил выше, что такое поведение может быть связано с применением манипулятивных приемов, позволяющих канализировать недовольство населения. Однако их эффект не может быть долговременным. На что рассчитывают власти Москвы, понять невозможно. Как было сказано в одной кинокомедии, «психология советский душа не укладывается в нормальный американский голова».

Могу сказать лишь одно: если через две недели произойдет ужесточение режима, на следующих выборах мэра Интернет-форумы будут пестрить вопросами: «Как проголосовать за Собянина, чтобы отец не переписал квартиру на кота»?

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева считает, что основные меры все-таки связаны с послаблением, в том числе и прогулки. Она также пообещала обязательно поинтересоваться, почему отложено решение по отмене пропусков, которое все ждали.

— Это решение принимали в штабе и руководствовались аналитикой и мониторингом, скорее всего.

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