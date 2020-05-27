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Утверждены правила онлайн-защиты диссертаций 

Российская Газета и ещё 1 2 часа назад
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление с условиями проведения заседаний советов по защите диссертаций в удаленном интерактивном режиме.
Такой формат установлен на период действия противовирусных ограничений. Члены диссертационных советов и официальные оппоненты по диссертации могут физически не присутствовать на заседании, если между ними и другими участниками обеспечен аудиовизуальный контакт. При этом доля членов диссертационного совета, участвующих в защите удаленно, не должна превышать 2/3 от их общего числа, а норма по количеству оппонентов, которые могут участвовать в заседании удаленно, не применяется.
Формат позволит не прерывать работу системы научной аттестации
Как и пункт действующего положения о тайном голосовании. При защите кандидатской или докторской в интерактивном режиме диссертационный совет голосует за присуждение ученой степени открытым способом.
Организациям, в которых созданы диссертационные советы, сейчас при организации их работы рекомендовано руководствоваться предложенным временным порядком.
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Другое , Михаил Мишустин
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