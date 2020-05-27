Утверждены правила онлайн-защиты диссертаций 

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление с условиями проведения заседаний советов по защите диссертаций в удаленном интерактивном режиме.

Такой формат установлен на период действия противовирусных ограничений. Члены диссертационных советов и официальные оппоненты по диссертации могут физически не присутствовать на заседании, если между ними и другими участниками обеспечен аудиовизуальный контакт. При этом доля членов диссертационного совета, участвующих в защите удаленно, не должна превышать 2/3 от их общего числа, а норма по количеству оппонентов, которые могут участвовать в заседании удаленно, не применяется.

Формат позволит не прерывать работу системы научной аттестации

Как и пункт действующего положения о тайном голосовании. При защите кандидатской или докторской в интерактивном режиме диссертационный совет голосует за присуждение ученой степени открытым способом.

Организациям, в которых созданы диссертационные советы, сейчас при организации их работы рекомендовано руководствоваться предложенным временным порядком.