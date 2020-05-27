Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дачу Кана под Петербургом могут снести ради базы отдыха 

ИА Regnum 7 часов назад
Образчик деревянного зодчества в стиле модерн, дача Ф. Ю. Кана под Петербургом может исчезнуть в попытках создать на этом месте базу отдыха. Об этом сообщает петербургское отделение ВООПИиК.
«Дача Ф. Ю. Кана в стиле модерн в посёлке Горская под угрозой: АО «Почта России» намерена снести ценное здание, чтобы реконструировать базу отдыха», — заявляют градозащитники.
Здание в Сестрорецке на Малой Горской улице, 32, действительно принадлежит сейчас «Почте России». Когда-то здесь располагалась база отдыха «Главпочтамта».
Дачу построили для владельца петербургской фабрики конторских книг и канцелярских принадлежностей Фридриха Кана на заре ХХ века. Корпуса фабрики на Кронверкской улице, 21, сохранились до наших дней, а доходный дом Кана, построенный Вильгельмом Шаубом, числится выявленным памятником культурного наследия.
Дача Кана была запечатлена на дореволюционном снимке 1907 года. В её комнатах сохранились изразцовые печи, которым, по данным исследователей, нет аналогов в Петербурге. Санкт-Петербургское отделение ВООПИК направило в КГИОП заявление о выявлении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.
В свою очередь, в «Почте России» опровергают информацию о планах по сносу дачи Фридриха Кана.
«Сейчас здание и участок, на котором оно расположено, находятся в процессе внесения в уставной капитал компании. Это связано с тем, что осенью прошлого года ФГУП «Почта России» было трансформировано в акционерное общество. Процесс оформления документов продлится до конца года, до этого момента не будет даже формироваться планов по дальнейшей судьбе объекта», — заверили в отделе по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Северо-Запад АО «Почта России».
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
ИА Regnum: последние новости
Село Кимры Тверской губернии в 19 – нач. 20 вв. Панорама жизни Село Кимры Тверской губернии в 19 – нач. 20 вв. Панорама жизни Будет ли восстановлен портрет-граффити Иосифа Бродского в Петербурге? Будет ли восстановлен портрет-граффити Иосифа Бродского в Петербурге? Советник президента «Лукойла» умер в своём доме в Москве Советник президента «Лукойла» умер в своём доме в Москве
Комментарии
Другое , Почта России , Санкт-Петербург , Сестрорецк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
«Беде приходит конец»: доктор Мясников дал прогноз
«Беде приходит конец»: доктор Мясников дал прогноз
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Видео
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
00:31
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
Происшествия
«Ноги моей не будет в этом болоте»: Панин о России
01:03
«Ноги моей не будет в этом болоте»: Панин о России
Шоу-бизнес
Кадыров ответил на слухи о болезни
00:03
Кадыров ответил на слухи о болезни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение