Дачу Кана под Петербургом могут снести ради базы отдыха 

Образчик деревянного зодчества в стиле модерн, дача Ф. Ю. Кана под Петербургом может исчезнуть в попытках создать на этом месте базу отдыха. Об этом сообщает петербургское отделение ВООПИиК.

«Дача Ф. Ю. Кана в стиле модерн в посёлке Горская под угрозой: АО «Почта России» намерена снести ценное здание, чтобы реконструировать базу отдыха», — заявляют градозащитники.

Здание в Сестрорецке на Малой Горской улице, 32, действительно принадлежит сейчас «Почте России». Когда-то здесь располагалась база отдыха «Главпочтамта».

Дачу построили для владельца петербургской фабрики конторских книг и канцелярских принадлежностей Фридриха Кана на заре ХХ века. Корпуса фабрики на Кронверкской улице, 21, сохранились до наших дней, а доходный дом Кана, построенный Вильгельмом Шаубом, числится выявленным памятником культурного наследия.

Дача Кана была запечатлена на дореволюционном снимке 1907 года. В её комнатах сохранились изразцовые печи, которым, по данным исследователей, нет аналогов в Петербурге. Санкт-Петербургское отделение ВООПИК направило в КГИОП заявление о выявлении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.

В свою очередь, в «Почте России» опровергают информацию о планах по сносу дачи Фридриха Кана.