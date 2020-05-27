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«Бразильский Нострадамус» предрёк уничтожение 80% человечества 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Предсказатель будущего из Бразилии Жуселино Нобрега де Лус заявил о том, что к 2043 году население Земли сократится на 80%.
По прогнозам пророка, причиной массовой гибели людей станет катастрофа. Он также добавил, что человечество спровоцирует её самостоятельно. Многие критики связали её с пандемией коронавируса, пишет argumenti.ru.
NEWS.ru передавал ранее, что искусственный интеллект предсказал 2,5 млрд заражённых коронавирусом. В результате инфицирования могут погибнуть не менее 52,9 млн человек.
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Другое , газета "Аргументы недели" , Бразилия
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