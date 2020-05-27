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Швейцария снимет ограничения на передвижение по Шенгенской зоне 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Швейцария снимет ограничения на передвижение по Шенгенской зоне
Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Швейцария с 6 июля снимает ограничения на перемещение по странам Шенгенского соглашения, а с 15 июня, как и планировалось, открывает границы с Францией, Германией и Австрией, говорится в заявлении Федерального совета (правительства), опубликованном в среду.
По итогам заседания 27 мая Федеральный совет принял решение, в случае улучшения эпидемиологической обстановки, в период с середины июня и не позднее 6 июля снять все ограничения на передвижение и восстановить свободное передвижение лиц по Шенгенской зоне. Пограничный контроль с Германией, Австрией и Францией будет отменен уже 15 июня, как об этом было объявлено ранее.
С 8 июня швейцарским компаниям вновь будет разрешено нанимать высококвалифицированных работников из третьих стран.
Министерство внутренних дел страны по согласованию с министерством юстиции и полиции и министерством финансов с 8 июня сможет потребовать медицинское освидетельствование на границе для определенных групп лиц, в том числе измерить температуру или направить на карантин любого человека желающего въехать в Швейцарию из стран высокого риска COVID 19, в том числе, из РФ.
С Италией границы пока останутся закрытыми, несмотря на решение итальянских властей открыть пограничный контроль с соседними странами с 3 июня. По мнению Федерального совета для Швейцарии "на сегодняшний день слишком рано снимать погранконтроль с Италией". Берн намерен в ближайшее время обсудить с Римом необходимость медицинских проверок на границе, пока будут действовать ограничения со стороны Конфедерации.
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Другое , Минюст РФ , МВД , Минфин , Австрия , Германия , Франция , Швейцария
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