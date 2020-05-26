В какой форме пройдет парад Победы на Красной площади? 

Парад Победы на Красной площади состоится 24 июня, а акция «Бессмертный полк» почти месяц спустя, 26 июля, после парада ВМФ, сообщил Владимир Путин на рабочей встрече с министром обороны Сергеем Шойгу . Президент поручил обеспечить «самые строгие меры безопасности при подготовке и проведении парада».

О том, в какой форме он пройдет, повторят ли воздушную часть, будут ли военные в масках и посадят ли ветеранов на трибуны? Об этом Business FM поговорила с военным экспертом журнала «Арсенал Отечества» Алексеем Леонковым.

— Парад пройдет в полном объеме, то есть будет и наземная, и воздушная часть, это однозначно, именно так он готовился. Я вам скажу, что войска уже приступили к продолжению подготовки к этому параду.

— Что с масками, будут военные в масках или как-то тесты заранее пройдут без масок?

— Безусловно, все военнослужащие, как и все граждане России, проходят сейчас проверку на наличие вируса. Министерство обороны беспокоится о здоровье своих подчиненных. Поэтому на параде будут только здоровые.

— Без масок?

— Да, без масок. Ну что это за парад в масках? Кто будет на гостевых трибунах, это станет известно чуть позже. Ветеранов осталось очень мало, и они все находятся, безусловно, в той самой группе риска. Будут ли они на трибунах или не будут они на трибунах, пока еще деталей и нюансов неизвестны.

Акцию «Бессмертный полк» перенесли из соображений эпидемиологической безопасности, считает эксперт. Дело в том, что проверить на коронавирус несколько тысяч людей, да и в целом соблюсти все требования на параде, легче, чем на акции, куда могут выйти уже несколько сотен тысяч участников, полагает Алексей Леонков.

Кроме того, как заявил Владимир Путин, 26 июля вместе с «Бессмертным полком» состоится «традиционный военно-морской парад на главных базах ВМФ».