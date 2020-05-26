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«Тебе виднее, как лизать»: Пригожин жестко отчитал Шнурова 

Газета.Ru 1 час назад
«Тебе виднее, как лизать»: Пригожин жестко отчитал Шнурова
Фото: Газета.Ru
Продюсер Иосиф Пригожин жестко отчитал музыканта Сергея Шнурова после онлайн-баталий вокруг заработков артистов.
Он обратился к рокеру в стихах в Instagram. «Ой друже мой Шнурков иль Шнуров! (Не знаю как тебя назвать) Ты для меня всегда был Шкуров, Тебе виднее, как лизать», — пишет Пригожин. Пригожин отметил, что Шнуров теперь поет «не в туалете», упомянул его работу в Госдуме и напомнил Шнурову о непристойных танцах, исполняемых им на концертах, его участие в телепередаче Владимира Познера, и спросил у музыканта, в каком образе тот честен.
В комментариях Пригожина поддержали эстрадный исполнитель Олег Газманов, продюсер Андрей Разин и телеведущий Дмитрий Губерниев.
Ранее Иосиф Пригожин заявил, что многие российские звезды оказались в «бедственном положении», поскольку лишились возможности зарабатывать.
Высказывание продюсера высмеял певец Сергей Шнуров. Он попросил выслать семье Пригожина денег на еду.
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Комментарии
Другое , Андрей Разин , Владимир Познер , Сергей Шнуров , Дмитрий Губерниев , Иосиф Пригожин , Олег Газманов , Госдума
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