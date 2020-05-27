Глава Крыма выступил против тестирования всех туристов на COVID-19 

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался против обязательного тестирования на коронавирус всех приезжающих на полуостров туристов и персонала отелей в случае старта курортного сезона в ближайшее время. Об этом он написал в социальной сети Facebook.

— По нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус, как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион, — заявил Аксенов.

Таким образом, глава РК не поддержал высказанное накануне предложение и.о. губернатора Севастополя Михаила Развожаева организовать массовое тестирование на COVID-19 всех, кто въезжает в город, а в идеале — и на полуостров.

— Работу гостиниц и турагентств планируется возобновить с 15 июня, — сказал накануне Развожаев. — Все отрасли, связанные с туризмом, будут запускаться одновременно. Бессмысленно открывать что-то одно — все это единый продукт. Должно быть въездное тестирование на коронавирус, которое позволит заменить обсервацию. Это вопрос мы обсуждаем с Сергеем Аксеновым. Если анализ будет сдаваться при въезде на Крымском мосту, то смысла повторного тестирования в Севастополе нет.

Сергей Аксенов считает, что из рекомендаций Роспотребнадзора для работы санаторно-курортного комплекса во время пандемии также надо исключить норму, обязывающую в случае выявления зараженного коронавирусной инфекцией превращать весь отель или санаторий в обсерватор.

— Но, конечно, при этом обязательными условиями остаются неукоснительное соблюдение всех необходимых санитарных норм, госпитализация больных и так далее, — считает Аксенов.

Также, по его мнению, невыполнимо требование о соблюдении социальной дистанции на пляжах.

— Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить это требование к санаторно-курортным учреждениям, — написал глава РК, уточнив, что сейчас власти двух субъектов федерации ждут решения федерального центра.