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Мишустин рассказал, когда возобновят работу российские курорты 

News.ru и ещё 3 51 минуту назад
Мишустин рассказал, когда возобновят работу российские курорты
Фото: News.ru
По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, с 1 июня в ряде российских регионов откроются только санатории, имеющие медицинскую лицензию. В полном объёме курорты смогут возобновить работу только на следующем этапе снятия коронавирусных ограничений.
С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке можно будет говорить о запуске курортов в полном объёме, — цитирует «Интерфакс» Мишустина.
На заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции премьер-министр попросил глав регионов следовать рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы создать условия для открытия курортного сезона.
Как писал NEWS.ru, сложная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса в РФ не позволит курортам Турции принять российских туристов раньше конца июля или начала августа. Об этом заявил глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя. По его словам, на пляжах Чёрного и Средиземного морей россияне, скорее всего, появятся позднее, чем другие иностранные туристы. Он отметил, что местные отели первыми ждут гостей из Китая, Японии, Южной Кореи, Ирана и других арабских стран. И только затем — из стран Европы и России.
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