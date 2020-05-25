Мишустин рассказал, когда возобновят работу российские курорты 

По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, с 1 июня в ряде российских регионов откроются только санатории, имеющие медицинскую лицензию. В полном объёме курорты смогут возобновить работу только на следующем этапе снятия коронавирусных ограничений.

С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке можно будет говорить о запуске курортов в полном объёме, — цитирует «Интерфакс» Мишустина.

На заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции премьер-министр попросил глав регионов следовать рекомендациям Роспотребнадзора , чтобы создать условия для открытия курортного сезона.