Пугачева прервала молчание после публичных разборок внука 

Алла Пугачева отмечает 25 мая важную дату. Примадонна опубликовала фото любимого человека.

Алла Пугачева — редкий гость на просторах интернета. У Примадонны есть личный аккаунт в социальной сети «Инстаграм», однако она редко делает публикации. А в последний раз и вовсе произошел скандал.

Примадонна выложила клип на новую песню своего старшего внука Никиты Преснякова , отметив, что ее «зацепило». Многочисленные подписчики одобрили ролик, но без критических замечаний не обошлось.

В какой-то момент в обсуждение вмешался Никита. Ему пришлось не только оправдываться, но и атаковывать. Он назвал «фигней» нападки на творчество, которым, по его мнению, не удосужились поинтересоваться. Кстати, совсем недавно у Преснякова был день рождения.

А сегодня, 25 мая, важную дату отмечает его мать Кристина Орбакайте . Популярной исполнительнице исполнилось 49 лет, напоминает «Экспресс газета». При этом певица выглядит очень подтянутой, энергичной и жизнерадостной.

"С днем рождения, доченька!" — написала Алла Пугачева, опубликовав фото Кристины Орбакайте. Таким образом Примадонна прервала молчание после громкой истории с внуком.