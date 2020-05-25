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Пугачева прервала молчание после публичных разборок внука 

penzainform.ru 1 час назад
Пугачева прервала молчание после публичных разборок внука
Фото: penzainform.ru
Алла Пугачева отмечает 25 мая важную дату. Примадонна опубликовала фото любимого человека.
Алла Пугачева — редкий гость на просторах интернета. У Примадонны есть личный аккаунт в социальной сети «Инстаграм», однако она редко делает публикации. А в последний раз и вовсе произошел скандал.
Примадонна выложила клип на новую песню своего старшего внука Никиты Преснякова, отметив, что ее «зацепило». Многочисленные подписчики одобрили ролик, но без критических замечаний не обошлось.
В какой-то момент в обсуждение вмешался Никита. Ему пришлось не только оправдываться, но и атаковывать. Он назвал «фигней» нападки на творчество, которым, по его мнению, не удосужились поинтересоваться. Кстати, совсем недавно у Преснякова был день рождения.
А сегодня, 25 мая, важную дату отмечает его мать Кристина Орбакайте. Популярной исполнительнице исполнилось 49 лет, напоминает «Экспресс газета». При этом певица выглядит очень подтянутой, энергичной и жизнерадостной.
"С днем рождения, доченька!" — написала Алла Пугачева, опубликовав фото Кристины Орбакайте. Таким образом Примадонна прервала молчание после громкой истории с внуком.
В комментариях посыпались поздравления, в том числе от представителей отечественного шоу-бизнеса. Кристину Орбакайте поздравили автор-песенник Игорь Николаев, певица Жасмин, дизайнер Игорь Гуляев.
Еще больше пожеланий артистка получила на собственной странице в той же соцсети. Ей написали продюсер Игорь Крутой, певицы Лолита Милявская и Зара, телеведущая Екатерина Стриженова, актриса Олеся Судзиловская и многие другие. В честь дня рождения Кристина Орбакайте презентовала песню под названием «Свобода».
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Комментарии
Другое , Игорь Николаев , Игорь Крутой , Кристина Орбакайте , Екатерина Стриженова , Лолита Милявская , Игорь Гуляев , Олеся Судзиловская , Никита Пресняков , Алла Пугачева , Экспресс-газета
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