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Венедиктов показал видео возвращения Путина в Кремль 

Уника Новости 2 часа назад
Венедиктов показал видео возвращения Путина в Кремль
Фото: Уника Новости
фото: kremlin.ru Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что президент Владимир Путин, долгое время работавший «удаленно», вернулся в Москву. В соцсети журналист разместил короткое видео с пустынного из-за перекрытия дороги Нового Арбата, на котором запечатлен проезд солидного кортежа. Венедиктов утверждает, что это кортеж Путина. В качестве саундтрека к ролику был выбран «Имперский марш» из «Звездных войн».
Ввп проехал в Кремль pic.twitter.com/Xxq7wo7PWZ — Алексей Венедиктов (@aavst) May 25, 2020
УНИКА НОВОСТИ https://uniika.ru/news/politika/
25.05.2020 — Опубликовано
11:56 — Время публикации
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Другое , Алексей Венедиктов , Владимир Путин , Эхо Москвы , Москва
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