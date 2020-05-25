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За сутки выписали ещё 18 рязанцев, переболевших коронавирусом 

62info.ru и ещё 23 12 часов назад
По её информации, всего с начала пандемии врачи вылечили 699 человек.
Кроме того, выздоровели 43 человека, у которых болезнь протекала в лёгкой форме, они находились на домашнем карантине под присмотром медиков.
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