В Китае назвали самые «мистические» места РФ 

Наиболее таинственные места России определили в Китае . Названы топ-10 мест, которые можно считать «загадочными».

Об этом сообщается в блоге туристов китайского портала Sohu. В поле зрения путешественника попали Саамские лабиринты в Карелии, Китовая аллея на острове Итыгран, Кашкулакская пещера в Хакасии , также называемая пещерой «чёрного дьявола», и Телецкое озеро на Алтае

Отмечаются Васюганские болота в Западной Сибири, около которых в брошенных деревнях, по легенде, «блуждают души», и гора Холатчахль на Урале, называемая «горой мертвецов», на которой погибла группа Дятлова.

Опасным и таинственным местом названо Плещеево озеро в Переславле-Залесском. Озеро Светлояр в Нижегородской области попало в список тоже благодаря легендам. Они гласят, что там находился Китеж-град. Автор не обошёл вниманием и древний город Аркаим в Челябинской области.

Самым легкодоступным местом для китайских туристов автор считает Патриаршие пруды в Москве. Они попали в список из-за слухов, что прежде там «жила нечистая сила». И конечно же, благодаря тому, что в этом уголке столицы начинается действие романа «Мастер и Маргарита».