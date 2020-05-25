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В Китае назвали самые «мистические» места РФ 

News.ru и ещё 10 3 часа назад
В Китае назвали самые «мистические» места РФ
Фото: News.ru
Наиболее таинственные места России определили в Китае. Названы топ-10 мест, которые можно считать «загадочными».
Об этом сообщается в блоге туристов китайского портала Sohu. В поле зрения путешественника попали Саамские лабиринты в Карелии, Китовая аллея на острове Итыгран, Кашкулакская пещера в Хакасии, также называемая пещерой «чёрного дьявола», и Телецкое озеро на Алтае.
Отмечаются Васюганские болота в Западной Сибири, около которых в брошенных деревнях, по легенде, «блуждают души», и гора Холатчахль на Урале, называемая «горой мертвецов», на которой погибла группа Дятлова.
Опасным и таинственным местом названо Плещеево озеро в Переславле-Залесском. Озеро Светлояр в Нижегородской области попало в список тоже благодаря легендам. Они гласят, что там находился Китеж-град. Автор не обошёл вниманием и древний город Аркаим в Челябинской области.
Самым легкодоступным местом для китайских туристов автор считает Патриаршие пруды в Москве. Они попали в список из-за слухов, что прежде там «жила нечистая сила». И конечно же, благодаря тому, что в этом уголке столицы начинается действие романа «Мастер и Маргарита».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Российский союз туриндустрии (РСТ) и гостиничная ассоциация (РГА) просят разрешить с 1 июня путешествия между регионами страны с низкими показателями заболеваемости COVID-19. Письмо с такой просьбой направлено министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой. В документе отмечается, что возможность совершать внутренние туристические поездки будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
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Комментарии
Другое , Максим Решетников , Ростуризм , Российский союз туриндустрии , Алтай , Китай , Республика Хакасия
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