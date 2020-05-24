Прокуратура проверит жалобы медиков в «Крокус Экспо» 

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Подмосковная прокуратура начала проверку по жалобам сотрудников госпиталя в «Крокус Экспо».

«Согласно опубликованной информации, в госпитале не хватает необходимого медицинского оборудования и квалифицированных кадров. Кроме того медики жалуются на невыплату зарплаты», сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Проверку проводит Красногорская городская прокуратура . Ведомство даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований незамедлительно будут приняты меры реагирования.

Ранее сообщалось, что на территории «Крокус Экспо» был размещен госпиталь для пациентов с коронавирусом.