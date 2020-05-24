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Прокуратура проверит жалобы медиков в «Крокус Экспо» 

BFM.RU и ещё 2 35 минут назад
Подмосковная прокуратура начала проверку по жалобам сотрудников госпиталя в «Крокус Экспо».
«Согласно опубликованной информации, в госпитале не хватает необходимого медицинского оборудования и квалифицированных кадров. Кроме того медики жалуются на невыплату зарплаты», сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Проверку проводит Красногорская городская прокуратура. Ведомство даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований незамедлительно будут приняты меры реагирования.
Ранее сообщалось, что на территории «Крокус Экспо» был размещен госпиталь для пациентов с коронавирусом.
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Другое , Ситуация в мире , Генпрокуратура РФ
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