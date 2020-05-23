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Сбежавшая в США дочь патриота Машкова рассказала, по чему она совсем не скучает 

Экспресс газета 49 минут назад
Сбежавшая в США дочь патриота Машкова рассказала, по чему она совсем не скучает
Фото: Экспресс газета
34-летняя актриса театра и кино Мария Машкова, навсегда переехавшая в США, откровенно рассказала о вещах, по которым она совсем не скучает на карантине. По словам наследницы Владимира Львовича, за океаном она вполне неплохо обходится без ресторанов и фитнес-клубов, которые закрылись из-за эпидемии коронавируса.
«Я не скучаю по ресторанам — я научилась готовить такие блюда, что меня можно брать шеф-поваром в хипстерское местечко. Я не скучаю по спортклубам — оказалось, есть прекрасные онлайн-занятия (йога, барре, пилатес, растяжка, HIIT-что хочешь), а бегать по улице намного приятнее, чем на беговой дорожке. Но даже любимый проектор не сравнится с походом в кинотеатр! Психанули с детьми — пришлось нарушить карантин», — написала Мария в своем микроблоге, опубликовав также шуточное видео с дочкой.
Напомним, что решение актрисы переехать на ПМЖ в Америку вызвало непонимание у многих россиян. Ведь ее отец Владимир Машков известен своей патриотической позицией и публично клянется в любви к России, а сейчас публично агитирует за поправки к Конституции. А вот его дочь-зазноба публично отреклась от его государственнических взглядов и с нетерпением дожидалась возможности покинуть Россию.
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Другое , Владимир Машков , Мария Машкова , США
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