Сбежавшая в США дочь патриота Машкова рассказала, по чему она совсем не скучает 

34-летняя актриса театра и кино Мария Машкова , навсегда переехавшая в США , откровенно рассказала о вещах, по которым она совсем не скучает на карантине. По словам наследницы Владимира Львовича, за океаном она вполне неплохо обходится без ресторанов и фитнес-клубов, которые закрылись из-за эпидемии коронавируса.

«Я не скучаю по ресторанам — я научилась готовить такие блюда, что меня можно брать шеф-поваром в хипстерское местечко. Я не скучаю по спортклубам — оказалось, есть прекрасные онлайн-занятия (йога, барре, пилатес, растяжка, HIIT-что хочешь), а бегать по улице намного приятнее, чем на беговой дорожке. Но даже любимый проектор не сравнится с походом в кинотеатр! Психанули с детьми — пришлось нарушить карантин», — написала Мария в своем микроблоге, опубликовав также шуточное видео с дочкой.