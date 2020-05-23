Сделано важное заявление о состоянии разбитого инсультом Бориса Моисеева 

66-летний певец Борис Моисеев , который не смог полностью восстановиться после инсульта, находится в стабильном состоянии последние три-четыре года. При этом он узнает людей и нормально общается с окружающими. Об этом заявил его арт-директор Сергей Горох, отвечая на высказывания музыкального продюсера Андрея Разина . На днях последний говорил, что исполнитель суперхита «Голубая луна», якобы, «не помнит людей и события».

«Состояние Бориса последние три-четыре года остается стабильным. Никаких претензий к своему здоровью артист не высказывает», — заявил Горох.

По словам помощника, Моисеева сложно назвать одиноким человеком. Ему постоянно звонят поклонники, родственники из разных точек земного шара, а также другие артисты — в том числе Алла Пугачева , Нелли Кобзон, Филипп Киркоров Кристина Орбакайте , и многие другие. Ну а слова о неважном состоянии Моисеева стоит оставить на совести тех, кто распускает подобные сплетни.

«Он не одинок, поверьте мне. С ним все в порядке. Настроение у него отличное. Я прихожу к нему почти каждый день. Он позитивный человек, с юмором ко всему относится. Но ту чушь, которую про него пишут… Он видит эти статьи и расстраивается. Кому в голову это пришло? Кого он якобы не узнал? Андрей Разин встречался с ним, разговаривал. Они с Борей просмеялись весь вечер. Не знаю, откуда берутся такие умозаключения», — заключил Горох в интервью «Пятому каналу».