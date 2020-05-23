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Сделано важное заявление о состоянии разбитого инсультом Бориса Моисеева 

Экспресс газета и ещё 1 2 часа назад
Сделано важное заявление о состоянии разбитого инсультом Бориса Моисеева
Фото: Экспресс газета
66-летний певец Борис Моисеев, который не смог полностью восстановиться после инсульта, находится в стабильном состоянии последние три-четыре года. При этом он узнает людей и нормально общается с окружающими. Об этом заявил его арт-директор Сергей Горох, отвечая на высказывания музыкального продюсера Андрея Разина. На днях последний говорил, что исполнитель суперхита «Голубая луна», якобы, «не помнит людей и события».
«Состояние Бориса последние три-четыре года остается стабильным. Никаких претензий к своему здоровью артист не высказывает», — заявил Горох.
По словам помощника, Моисеева сложно назвать одиноким человеком. Ему постоянно звонят поклонники, родственники из разных точек земного шара, а также другие артисты — в том числе Алла Пугачева, Нелли Кобзон, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, и многие другие. Ну а слова о неважном состоянии Моисеева стоит оставить на совести тех, кто распускает подобные сплетни.
«Он не одинок, поверьте мне. С ним все в порядке. Настроение у него отличное. Я прихожу к нему почти каждый день. Он позитивный человек, с юмором ко всему относится. Но ту чушь, которую про него пишут… Он видит эти статьи и расстраивается. Кому в голову это пришло? Кого он якобы не узнал? Андрей Разин встречался с ним, разговаривал. Они с Борей просмеялись весь вечер. Не знаю, откуда берутся такие умозаключения», — заключил Горох в интервью «Пятому каналу».
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Другое , Филипп Киркоров , Борис Моисеев , Кристина Орбакайте , Андрей Разин , Алла Пугачева
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