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Нищий рэпер привлек внимание грабителей снимками богатств и умер под пытками 

Lenta.ru 1 час назад
Нищий рэпер привлек внимание грабителей снимками богатств и умер под пытками
Фото: Lenta.ru
Португальский хип-хоп-исполнитель Давид Мота, выступавший под псевдонимом Mota Jr, найден мертвым после исчезновения около двух месяцев назад. Об этом пишет The Sun в пятницу, 22 мая.
Отмечается, что 28-летнего рэпера похитили грабители, которые, как считает полиция, запытали его до смерти. В соцсетях Мота регулярно публиковал сэлфи с драгоценностями, дорогими машинами и пачками денег. В своих композициях артист также рассказывал об образе жизни миллиардера, который ведет, однако на деле оказался совсем не богатым.
Полиция предполагает, что грабители похитили его и пытали, чтобы вызнать, где он прячет деньги и драгоценности. Тело артиста нашли в 50 километрах от его дома в лесу. Отмечается, что его долгое время не могли опознать из-за поздней стадии разложения.
Наиболее популярный трек с участием Mota Jr — Ca Bu Fla Ma Nau, записанный совместно с исполнителем Piruka. На момент написания заметки он собрал более 21 миллиона просмотров.
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