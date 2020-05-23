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Россиян доставили на родину из Малайзии и Камбоджи 

Газета.Ru и ещё 8 7 часов назад
Россиян доставили на родину из Малайзии и Камбоджи
Фото: ТАСС
Вывозной рейс Куала-Лумпур — Пномпень — Новосибирск — Москва приземлился в Новосибирске, сообщает "Интерфакс".
Как отмечается, самолет сел в Новосибирске в 04.22 мск в субботу, 23 мая. На борту рейса должны находиться 326 пассажиров. В Москву борт должен вылететь в 06.30 мск.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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Другое , Интерфакс , Камбоджа , Куала-Лумпур , Малайзия , Москва , Новосибирск , Пномпень
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