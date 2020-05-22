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Москвичам расскажут о самых знаковых мостах столицы 

Вечерняя Москва и ещё 4 1 час назад
Москвичам расскажут о самых знаковых мостах столицы
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Туристический портал Discover.Moscow подготовил подборку о самых знакомых мостах столицы. На сайте разместят информацию о том, как строились мосты и каковы их главные особенности, а также пользователи узнают об архитекторах, занимающихся строительством.
Так, все желающие смогут узнать, почему Крымский мост получил такое название и как его прозвали в народе, что связывает Краснолужский и Лужнецкий мосты, почему Большой Каменный мост «такой дорогой» и какие известные люди гуляли по нему.
Помимо этого, в подборке будет указано, сколько мостов было построено в Москве за последние годы и какой мост самый длинный. Пользователи узнают также разные факты о Патриаршем, Всехсвятском и Лужнецком мостах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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