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Вирусолог рассказал, как рост человека влияет на риск заражения COVID-19 

Москва24 2 часа назад
Вирусолог рассказал, как рост человека влияет на риск заражения COVID-19
Фото: Москва24
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал Москве 24 о связи роста человека с возможностью заражения COVID-19. По его словам, люди высокого роста менее подвержены заражению коронавирусом.
Он уточнил, что важную роль играют обстоятельства, в которых находится потенциальный зараженный. По словам специалиста, вирус в определенных условиях может распространяться на расстояние более двух метров, по мнению ВОЗ считающееся безопасным.
Викулов также пояснил, почему люди более высокого роста менее подвержены заражению коронавирусом. Он считает, что клетки вируса посредством воздушно-капельной передачи не летят вверх, а быстро оседают на поверхностях.
Ранее американские ученые сделали компьютерное моделирование движения частиц слюны в воздухе. Оно показало, что ветер разной интенсивности может разнести их на шесть метров за полторы секунды.
Как говорится в научном журнале Physics of Fluids, облако из частиц может затронуть людей разного роста. При этом для тех, кто ниже, риск выше, так как они находятся на пути оседания. Предыдущие исследования показали, что вирус передается в основном воздушно-капельным путем.
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Другое , ВОЗ , Москва
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