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ВОЗ пообещала ответить на ультиматум Трампа 

Газета.Ru 44 минуты назад
ВОЗ пообещала ответить на ультиматум Трампа
Фото: РИА Новости
Во Всемирной организации здравоохранения заявили о намерении ответить на письмо Дональда Трампа, которое касается вопросов финансирования организации.
Как пишет НСН, об этом рассказал официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб. По её словам, она видела это письмо, однако пока у неё нет какой-либо реакции на послание президента США.
"Мы очень заняты с завершением повестки дня проходящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения", — подчеркнула Шаиб.
Она добавила, что реакция со стороны организации последует позже во вторник. Об этом официальный представитель ВОЗ заявила на брифинге в Женеве.
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Другое , Дональд Трамп , ВОЗ
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