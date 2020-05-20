ВОЗ пообещала ответить на ультиматум Трампа 

Как пишет НСН, об этом рассказал официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб. По её словам, она видела это письмо, однако пока у неё нет какой-либо реакции на послание президента США.

"Мы очень заняты с завершением повестки дня проходящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения", — подчеркнула Шаиб.

Она добавила, что реакция со стороны организации последует позже во вторник. Об этом официальный представитель ВОЗ заявила на брифинге в Женеве.