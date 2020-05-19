Вдова астронавта Джона Гленна умерла от коронавируса 

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Вдова Джона Гленна, первого американца, совершившего орбитальный полет вокруг Земли, скончалась в возрасте 100 лет, сообщил в ходе заседания Национального космического совета глава НАСА Джим Брайденстайн. По данным СМИ, причиной смерти стал коронавирус.

"Энни Гленн, вдова легендарного Джона Гленна , скончалась сегодня", — сказал Брайденстайн, выступая по видеосвязи на заседании возглавляемого вице-президентом Майком Пенсом Национального космического совета. Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, у Гленн был диагностирован коронавирус и она скончалась от вызванных им осложнений в доме престарелых в штате Миннесота.

Энни и Джон Гленн были знакомы с детства, их брак продолжался 73 года. Страдавшая от заикания супруга астронавта активно занималась образовательной и благотворительной работой, оказывая помощь людям с физическими недостатками.

Джон Гленн — первый американский астронавт (и третий человек в мире после советских космонавтов Юрия Гагарина Германа Титова ), совершивший орбитальный космический полёт. 20 февраля 1962 года Гленн на «Меркурии-Атлас-6» три раза облетел земной шар. Продолжительность полёта составила 4 часа 55 минут. После удачного приводнения Гленн стал национальным героем США, был награждён медалью НАСА «За выдающиеся заслуги». Гленн в качестве военного летчика принимал участие в Корейской войне, был избран в сенат США и даже дважды выдвигался кандидатом от Демократической партии на пост президента страны.

Гленн также стал самым пожилым человеком, совершившим космический полет, после того как в 1998 году в возрасте 77 лет провел девять дней в космосе на шаттле Discovery. Астронавт и сенатор Гленн скончался в 2016 году на 96-м году жизни.

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