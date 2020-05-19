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Биолог рассказал об опасности комнатных мух 

Парламентская газета 1 час назад
Биолог рассказал об опасности комнатных мух
Фото: Парламентская газета
Комнатные мухи являются одной из самых серьёзных угроз для здоровья человека, поскольку они являются переносчиками множества заболеваний. Об этом рассказала биолог Светлана Рославцева, пишет «Царьград».
По её словам, мухи являются переносчиками холеры и других видов кишечных инфекций. Они также переносят сальмонеллёз, аденовирусы, вирусы, вызывающие заболевания глаз, и личинки гельминтов — червей-паразитов.
По словам специалиста, главное правило борьбы с мухами — это гигиена и санитария. Чтобы не допускать соседства с насекомыми, необходимо обрабатывать помойки, поскольку мухи размножаются в гниющих отходах. Для этого может подойти недорогой хлорофос, который легко растворяется в воде.
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