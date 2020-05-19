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В Нижегородской области обнаружен уникальный лишайник 

Российская Газета 45 минут назад
В Нижегородской области обнаружен уникальный лишайник
Фото: Российская Газета
Лишайник Gyalidea minuta, являющийся новым видом не только для Нижегородской области, но и для всей России, найден на территории Керженского заповедника. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Уникальный лишайник найден на старой черной ольхе в пойме ручья, впадающего в реку Вишня, приток Керженца. По данным специалистов, это шестой случай подобной находки во всем мире.
— Вероятно, данный вид приурочен к старым лесам. Из-за малых размеров и полупрозрачного апотеция (орган размножения) его почти не видно, и он просто пропускается в полевых условиях. Лишь при просмотре под микроскопом с хорошим освещением можно разглядеть его на коре, если он был взят случайно при сборе с другими видами лишайников, — пояснили в заповеднике. Вся научная информация о находке собрана в публикации в Folia Cryptogamica Estonica.
На территории Керженского заповедника выявлено свыше 300 видов лишайников, два из которых внесены в Красную книгу России и девять — в Красную книгу региона.
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Другое , Нижегородская Область
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