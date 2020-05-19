Россияне высказались об объединении НАО и Архангельской области 

Аналитическая служба Рамблера узнала, что россияне думают об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Ею был проведен опрос. Согласно полученным данным, 45% опрошенных проявляют безразличие к этому вопросу.
Однако 37% респондентов выступили за данное объединение.
«Такое расширение окажет положительное влияние на экономические процессы России», — подчеркнули они.
Но 18% россиян выступили против данной идеи.
«Другие регионы будут не в равном положении», — прокомментировали данную ситуацию участники.
В опросе приняли участие 5405 человек.
В пользу объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа приведено достаточно аргументов — это решение назрело, ведь в свое время Ненецкий автономный округ входил в Архангельскую область, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она сказала в интервью «Интерфаксу».
«Безусловно, нужны очень тщательные расчеты — экономистов, социологов, необходимо изучение демографической ситуации, плюсов, которые даст объединение. Такие варианты могут рассматриваться, если исследования убедительно покажут, что это приведет к существенному ускорению экономического и социального развития, к повышению уровня благосостояния граждан», — подчеркнула председатель.