Посол Сербии осудил политизацию российской гумпомощи

Российские военные 18 мая завершили миссию по оказанию гуманитарной помощи Сербии в борьбе с коронавирусом, и самолёты с экспертами и медиками на борту вернулись на родину. Посол страны в России Мирослав Лазански рассказал в интервью NEWS.ru, как он оценивает результаты их работы, а также прокомментировал обвинения в политизированности оказанной Москвой помощи Белграду.

— Господин посол, была ли российская гуманитарная помощь полезна Сербии? Удовлетворён ли Белград работой российских специалистов и качеством поставленных средств защиты?

— Общественность Сербии, граждане страны и правительство чрезвычайно довольны гуманитарной помощью, оказанной Российской Федерацией в целях борьбы с коронавирусом. Она прибыла в страну всего через несколько часов после телефонного разговора президента Сербии Александра Вучича с президентом России Владимиром Путиным . В Белград прилетели 11 больших самолётов «Илюшин» с представителями российских вооружённых сил, врачами и экспертами РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) на борту. Этим воздушно-космические силы России показали невероятную скорость действий и отличные логистические навыки.

Российская гуманитарная миссия очень помогла Сербии в борьбе против COVID-19: задействованные эксперты провели дезинфекцию нескольких сотен крупных, значимых для общественности объектов. Своими действиями они показали, что российские войска РХБЗ являются лучшими в мире. Врачи осматривали пациентов, помогали советами и делились опытом. Российская гуманитарная миссия в Сербии завершена. Хочу отметить, что РФ оказывала помощь Сербии в тот момент, когда сама столкнулась с угрозой коронавируса. Но даже в такой ситуации она отправила свои силы в нашу страну на почти полтора месяца. Это лишь подтверждает отличные отношения между Москвой и Белградом.

— Россию обвиняли в том, что она использует поставки гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом в другие страны, в том числе в Сербию, как инструмент для усиления своего политического влияния. Как в Белграде относятся к подобным оценкам?

— Россия отправила гуманитарную помощь и в Италию, и в Сербию, руководствуясь исключительно гуманитарными причинами. Каждый, кто в этом ищет политическую подоплёку, — злонамерен.

— Как в целом оказание Россией гумпомощи Сербии повлияло на двусторонние отношения Белграда и Москвы?

— Между Белградом и Москвой установлены отличные двусторонние отношения. Россия оказывает политическую поддержку Сербии на всех международных форумах по вопросам Косово и Метохии. Белград высоко оценивает данную поддержку. Встречи двух президентов носят частый характер, наш торговый обмен растёт, так что российская гуманитарная помощь является чем-то естественным для сербского народа, тем, чего он ожидал. Граждане Сербии приветствовали этот шаг.

— Есть ли двустороннее взаимодействие между Сербией и Россией по вопросу противодействия распространению коронавируса? Возможно идёт обмен данными о вирусе, или ведётся диалог о создании вакцины?

— Этот вопрос нужно переадресовать экспертным командам в Белграде и Москве. Я предполагаю, что такое сотрудничество существует, но мы на данный момент не обладаем информацией о том, как и в каком объёме оно реализуется.

— Остались ли в России граждане страны, которые хотели бы вернуться на родину на фоне эпидемии? Есть ли у вас аналогичные данные по россиянам в Сербии? Каков в целом уровень взаимодействия по этим вопросам?

— Посольство Сербии в Москве ведёт учёт сербских граждан, желающих вернуться в страну в силу нынешней ситуации. На данный момент их число составляет около 200 человек. Это те, кто остался без работы, студенты и школьники, желающие провести летние каникулы на родине. Что касается количества российских граждан в Сербии, то эти данные собираются посольством РФ в Белграде. Если речь идёт о сотрудничестве при эвакуации граждан наших стран, то оно реализуется между посольствами в Москве и Белграде и на уровне министерств иностранных дел.

— Когда, по вашим оценкам, можно будет ожидать открытия границы между Россией и Сербией и восстановления авиасообщения? Будут ли к россиянам применяться какие-либо требования для въезда в страну, например, необходимость предъявить отрицательный результат теста на коронавирус?

— Возобновление авиасообщения между Сербией и Россией зависит от эпидемиологической ситуации в обеих странах, а также от договорённостей между авиакомпаниями. «Air Serbia» объявила о запуске регулярных рейсов из Белграда в Москву и обратно с 15 июня, но на данный момент мы не знаем, будут ли они осуществляться именно с этой даты. Все иностранные граждане, в том числе и граждане России, будут обязаны предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста на выявление наличия коронавируса, пройденного не более, чем за 72 часа до пересечения границы Сербии, а также разрешение, выданное министерством внутренних дел Сербии, так как границы Сербии официально всё ещё закрыты. От сербских граждан, прибывающих из зарубежных стран, а также с территории Российской Федерации, также потребуется предъявление отрицательных результатов теста на наличие коронавируса. Если у пассажира-гражданина Сербии их нет, то он автоматически отправляется на 14 дней самоизоляции.

— В ходе визита Дмитрия Медведева в Белград в октябре 2019 года был подписан ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве по модернизации железной дороги в Сербии и локализации в стране российских предприятий, создании центра ядерных технологий. Помешал ли коронавирус этим планам?

— Пандемия коронавируса только временно отложила реализацию некоторых из этих планов.